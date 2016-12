FENÔMENO CLIMÁTICO Ventania forma tornado e assusta moradores em cidade do MS Inmet informou que tempo deu condições para a formação do fenômeno

Vídeo de tornado foi registrado por moradores da região rural do município de Aral Moreira, sul do Estado, no início da noite de ontem (06). O fenômeno climático assustou algumas pessoas que estavam no local.

À reportagem do Portal Correio do Estado o setor de prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a veracidade do vídeo não pode ser confirmada, mas esclareceu que o clima naquele momento dava condições para ocorrer um tornado de curta duração e sem maiores danos.

Ainda conforme o Inmet, foi registrado um forte vendaval de 72km/h na região Sul do país e tempo na região onde o ciclone foi filmado permanece o mesmo, pois um aglomerado de tempestades vindas do Paraguai irão atingir Mato Grosso do Sul nos próximos dias.

Na filmagem é possível ver nitidamente o tornado e moradores que foram testemunhas do fenômeno ficaram assustados. Assista ao vídeo publicado nas redes sociais: