Meio ambiente Ventania derruba rede elétrica

e mata animais em assentamento Parte dos moradores ficou sem energia elétrica

Ventos de mais de 120 km/h derrubaram a rede elétrica e mataram três animais, sendo dois cachorros e um vaca, no assentamento Avaré, em Ribas do Rio Pardo. Casas também foram destelhadas com a força da ventania, que ocorreu durante o final de semana.

Conforme moradores, a suspeita é de que os bichos tenham sido eletrocutados ao passar pelo local onde fios de energia elétrica estão soltos. As mortes começaram na última sexta-feira (27), mas o último animal acabou morrendo ontem.

No assentamento vivem cerca de 150 famílias. Andrei Luiz é genro de uma das moradoras e disse que no local não funciona telefone celular, mas que a concessionária de energia elétrica já foi avisada do incidente. Foi ele quem fez as imagens que mostram o local do alto.

O Portal Correio do Estado entrou em contato com a Energisa, mas ainda aguarda posicionamento.