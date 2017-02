Vicentina Vendaval causa estragos em cidade

e interdita rodovia do Estado Prejuízos ainda não foram calculados pela prefeitura

Chuva com vendaval atingiu a região de Vicentina e proximidades na noite de ontem (9) provocando prejuízos para moradores da região. Durante o temporal, a rodovia MS-376 ficou interditada em razão de queda de dois eucaliptos no meio da pista.

Segundo o site Vicentina Online, o vendaval ocasionou prejuízos para o proprietário de um estância localizada na linha Iguaçu. As telhas dos barracões onde ficam porcos foram arrancadas e as lonas rasgadas pela força do vento. O prejuízo ainda não foi calculado.

Já na rodovia, dois eucaliptos caíram no meio da pista, que teve que ser interditada. A polícia militar esteve no local para auxilar no trânsito, as árvores foram retiradas e tiveram auxilio da população.