Chamas Vela provoca incêndio e vizinhos

usam mangueira para conter fogo Rapaz morava na residência, mas ninguém estava no local

Vizinhos conseguiram conter as chamas que se espalhavam por residência na Rua Goitacazes, Bairro Antônio Rodeline, na cidade de Itaporã. Conforme site IFato, incêndio provocado por uso de vela aconteceu por volta das 22h30 de ontem.

Testemunhas relataram que viram a claridade pela janela do quarto e quando constataram que se tratava de fogo, pegaram mangueiras e jogaram água até conter as chamas. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou no local a situação já havia sido controlada por vizinhos.

Apenas um rapaz morava na casa, mas não estava no imóvel no momento do incêndio. Há alguns dias a residência está sem energia elétrica, o que reforça a suspeita de que o fogo começou em decorrência do uso de vela.