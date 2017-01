divulgado hoje Veja a lista dos convocados na seleção

de técnico de serviços organizacionais Aprovados precisam comparecer na Secretaria de Educação na segunda

O governo do Estado divulgou hoje os candidatos selecionados para etapa de entrevista para a função de técnico de nível superior de serviços organizacionais na central de matrículas da Rede Estadual de Ensino.

Os 12 convocados para contratação temporária devem comparecer na Unidade de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Educação, que fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande. A data agendada é para segunda-feira (23), entre 7h30 e 11h30.

Quem está com nome na lista precisa levar original de cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, cadastramento no PIS/Pasep, carteira de trabalho, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, certidão de nascimento dos filhos dependentes, comprovante de tipagem sanguínea, atestado médico ocupacional emitido por médico do trabalho e comprovante de conta bancária no Banco do Brasil.

No caso de dúvida em algum procedimento, o convocado pode entrar em contato pelo telefone (67) 3318-2211.

Veja a lista dos selecionados:

Amilton Martins Garcia;

Ana Karoline Ursulina Soares Izeki;

Claudiane Galeano Flores Miranda;

Claudionor Souza Diniz;

Cristiane Albuquerque Dionizio;

Edivaldo Toni Alves Miranda;

Karolina Martins Milano Neves;

Marcilene Paula Vasconcelos;

Marcus Vinicius Jubanski;

Renato Pereira Giacomelli;

Viviane Andrade da Silva; e

Waldinelly Martha Alves Costa.