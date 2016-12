MS-141 Carros roubados no Paraná são apreendidos em MS carregados com cigarros Contrabandistas fugiram e abandoram os automóveis

Dois carros carregados com cigarros contrabandeados foram apreendidos, ontem (7) a noite, em trecho da MS-141, próximo a Batayporã. Os veículos estavam com registro de roubo e placas clonadas.

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava fiscalização, quando avistou dois veículos seguindo em alta velocidade e houve perseguição. Os motoristas de um Fiat Strada e um Chevrolet Astra não pararam e fugiram.

Logo a frente os suspeitos abandonaram os automóveis em uma área rural e fugiram. No interior dos carros foram encontrados muitas caixas de cigarros e, depois, constatado que estavam com registro de roubo em Bela Vista do Paraíso (Paraná) e Cruzeiro D'Oeste, também no estado paranaense.

Em buscas pela região, nenhum dos contrabandistas foram encontrados. Caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.