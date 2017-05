Bataguassu Veículos ficam destruídos após colidirem em caminhão durante ultrapassem proibida Nenhum dos ocupantes ficou ferido

Dois veículos ficaram destruídos após colidirem em caminhão, ontem a noite, na rodovia BR-267, em Bataguassu. Carro estava sendo rebocado por outro veículo e ao tentar ultrapassagem indevida os dois acabaram colidindo em caminhão carregado com bois. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Da Hora Bataguassu, o veículo Vectra com placas de Presidente Epitácio (SP), seguia com três pessoas e estava sendo rebocado pelo Monza, com placas também de São Paulo. O condutor do Monza perdeu o controle e, com o Vectra atrás, rodou na pista e os dois veículos colidiram em caminhão que seguia no mesmo sentido da pista.

Com o impacto, os veículos e parte do caminhão ficaram totalmente destruídos. Nenhum dos condutores se machucaram, apenas os animais ficaram feridos pelo impacto da batida.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar o tráfego na rodovia.