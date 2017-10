MS-376 Veículo sai da pista, bate em árvore e três pessoas ficam feridas Acidente aconteceu na manhã de hoje, entre Fátima do Sul e Dourados

Três pessoas, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridas após acidente de trânsito na manhã de hoje na MS-376, entre Fátima do Sul e Dourados.

As vítimas ocupavam Volkswagen Saveiro que saiu da pista, caiu em barranco e bateu em árvore.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados para atender a ocorrência. As vítimas foram levadas para o hospital e ainda não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. As informações são do Vicentina Online. (Colaborou Mariane Chianezi)