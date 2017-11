IMPRUDÊNCIA Veículo perde controle e capota na saída para Três Lagoas Vítima explicou que foi 'fechado' por outro carro e perdeu o controle do automóvel

Na manhã desta terça-feira (21), o condutor de um veículo Gol, placa de Campo Grande (MS), DOS 5473, foi atendido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, batalhão Parque dos Poderes, em razão de sofrer um capotamento na Avenida Ministro João Arinos.

De acordo com informações da equipe de socorro, a vítima afirmou que seguia em direção a saída para Três Lagoas quando sofreu uma "fechada", perdendo o controle do carro que colidiu no meio fio e capotou.

Os envolvidos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário, e ambos estavam conscientes e orientados, observou o socorrista do corpo de bombeiros.