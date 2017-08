Rio Brilhante Veículo pega fogo em rua e

assusta moradores de bairro Condutor do carro não sofreu ferimentos

Veículo pegou fogo e chamou a atenção de moradores ontem (13), no Bairro Vila Nova Esperança, em Rio Brilhante. Condutor conseguiu sair a tempo do veículo e não ficou ferido.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, moradores que presenciaram a situação informaram que um homem estava no veículo Golf verde, com placas de Rio Verde de Mato Grosso (MT), quando muita fumaça saiu do motor. Ele saiu correndo do veículo e imediatamente o carro foi tomado pelas chamas.

O veículo teve perda total e a polícia foi acionada no local para controlar o trânsito.