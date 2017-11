ANAURILÂNDIA Veículo é destruído por chamas após pane na MS-276 Incidente aconteceu na estrada de acesso à Nova Andradina, a menos de 10km de Anaurilândia

Uma pane elétrica acidental resultou na destruição completa de um veículo Ford Corcel I, na manhã de hoje (16), na MS-276, a menos de 10 quilômetros de Anaurilândia.

De acordo com informações do Nova News, testemunhas disseram que o carro seguia pela estrada com destino à Nova Andradina, quando de repente uma pane resultou no incêndio.

O fogo se alastrou até as margens da rodovia, queimando inclusive a vegetação, mas ninguém ficou ferido.

O incômodo ficou por conta da fumaça que prejudicou o trânsito de veículos que passava pelo local.