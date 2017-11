Felpuda

A Câmara Municipal de Campo Grande divulgou que, juntamente com a prefeitura, analisa a viabilidade de transferir a taxa de limpeza urbana – hoje inclusa no IPTU– para a conta de água e com pagamento em 12 parcelas durante o ano. As excelências defendem que haja “justiça social” nos valores cobrados. Já tem gente debruçada sobre essa equação, desconfiada que só. Também pudera!... Ester Figueiredo