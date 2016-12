Campanha Uso do cinto em ônibus aumenta

em sete vezes chance de sobrevivência Agepan tenta conscientizar usuários no Estado

O fim do ano é época tradicional para viagens e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) lançou campanha para conscientizar usuários de ônibus e micro-ônibus para o uso do cinto de segurança. Estudo divulgado pela agência informa que o equipamento aumenta em sete vezes as chances de sobrevivência dos passageiros em caso de acidente.

Apesar da importância do cinto, quem utiliza transporte coletivo dificilmente acopla o equipamento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que só 2% dos viajantes estão de cinto nas viagens. "Esse (utilização do cinto) é um hábito que precisa ser adotado por todos os passageiros", informou nota da Agepan.

Os principais problemas que são evitados com o sistema de segurança é risco de ser arremessado, de sofrer fraturas graves, de colidir com outros passageiros no caso de freada brusca ou acidente e até mesmo de perder a consciência em uma colisão.

A Polícia Rodoviária Federal, concessionária da BR-163, CCR MS e outros órgãos participam da campanha educacional. "A segurança de cada um depende de todos", alegou nota.