IBAMA Usina é multada em R$ 22 milhões por crime ambiental em terra indígena Denúncia foi feita no ano passado pela Funai

A Usina Sucroalcooleira Rio Paraná, situada no município de Eldorado, foi multada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em mais de R$ 22 milhões por crime ambiental de degradação às margens do córrego Dinarte-Cuê, próximo a aldeia indígena Cerrito.

Segundo informações do Ibama, a autuação foi recorrente a uma denúncia da Fundação Nacional do Índio (Funai) ao Ministério Público, feita no ano passado, sobre rompimento de barragem que levou a destruição do córrego.

De acordo com o analista ambiental do Ibama, Lincon Fernandes, a ação teve parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e foi realizada a vistoria no local na última sexta-feira (3), quando foi confirmado o rompimento da barragem, que estendeu para o leito do córrego e chegou até as terras indígenas.

Com o impacto ambiental gerado, a usina foi autuada e multada em cerca de R$ 22 milhões que foram baseados na instrução normativa do Ibama n°10/2012, que leva em consideração o impacto ambiental analisado no local. Com isso, a usina autuada tem ainda o prazo de 20 dias para fazer a defesa, além de apresentar um plano de recuperação ambiental na área afetada.