Três Lagoas Contra PEC, universitários

protestam e fecham rodovia O protesto durou cerca de 1 hora e a rodovia já foi liberada

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) campus Três Lagoas voltaram a protestar contra a PEC 55 no começo da manhã de hoje, na rodovia BR-262. O que pode ter incentivado o ato dos estudantes é a votação do projeto que ocorre ainda hoje no Senado.

De acordo com o site Hoje Mais, os manifestantes reuniram-se próximo ao xampus II da universidade, onde bloquearam a rodovia BR-262 que liga a cidade de Três Lagoas e São Paulo com pneus pegando fogo, impossibilitando o tráfego no local.

O protesto durou cerca de 1 hora, os bombeiros conseguiram conter o fogo e a rodovia foi liberada normalmente para o tráfego.