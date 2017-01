EDUCAÇÃO Universidades vão oferecer 8.642 vagas pelo Sisu neste ano em Mato Grosso do Sul Período de inscrições ainda não foi divulgado pelo MEC

As instituições públicas de Mato Grosso do Sul vão oferecer 8.642 vagas para os interessados em ingressar no ensino superior no primeiro semestre 2017, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Neste ano são 110 vagas a mais que no ano passado. Podem participar do Sisu 2017 quem em 2016 realizou as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Ministério da Educação (MEC) não divulgou ainda o período de inscrições nem outros detalhes sobre o Sisu 2017, o que deve acontecer ainda neste mês. O número de vagas foi apurado diretamente com as instituições de ensino superior. Elas manterão a mesma quantidade do ano passado, com exceção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que abrirá mais um curso e ampliará o número de vagas em outros dois.

Como aconteceu nos anos anteriores a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é a instituição que mais oferece vagas pelo sistema. De suas 6.325 vagas, 4.575 estão reservadas para o Sisu 2017. O candidato também terá quantidade acentuada de escolhas: dos 130 cursos, 97 têm vagas via Sisu.

Em seguida, vem a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), que neste ano repete o número de vagas oferecidas pelo Sisu 2016: são 2.348, em 57 cursos. Na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a oferta é de 969 vagas.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.