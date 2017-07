Férias Universidade oferece 160 vagas para minicursos gratuitos nesta sexta-feira Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e se cadastrar no site

A Universidade Uniderp, polo Agrárias, oferece nessa sexta-feira (28), minicursos de férias para quem deseja desenvolver novas habilidades pessoais e profissionais. Ao todo são 160 vagas para áreas de gastronomia, nutrição e higiene, totalmente gratuitos. A Uniderp Agrárias fica localizada na Rua Alexandro Herculano, Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Os minicursos serão de primeiros socorros, produção de sabonetes, nutrição, exercícios físicos, estética e curso básico para preparar risoto. As capacitações serão ministradas por professores da instituição e com duração de, no máximo, quatro horas, com certificado de conclusão.

Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e se cadastrar no link: http://zip.net/bqtNdV

Para mais informações o telefone de contato da instituição é (67) 3309-6500.

Confira os horários das capacitações

28 de julho (sexta-feira)

·Das 9h às 11h | Primeiros socorros

·Das 9h às 10h30 | Produção de sabonete

·Das 9h às 11h | Nutrição, exercício físico e estética

·Das 16h às 20h | Curso básico de Risoto