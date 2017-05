CAMPO GRANDE Universidade federal traz simpósio

sobre gênero e sexualidade na Capital Evento acontecerá nos dias 24 a 26 de maio

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizará o III Simpósio de Gênero e Sexualidade com tema sobre religiões, mídias e corporalidade, além do I Congresso Nacional de Gênero e Sexualidade do Estado, nesse mês, em Campo Grande. Evento acontecerá dos dias 24 a 26 de maio.

O simpósio é organizado por dois grupos de estudos de violência e sexualidade da própria universidade, o Laboratório de Estudos de Violência e Sexualidade (LEVS) e o Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (NEG/UFMS), apresentando trabalhos científicos que abordam não somente gênero e sexualidade, mas a sua relação com a religião, mídias, corpo, etnias entre outros.

Além da apresentação de trabalhos de docentes de diversas universidades do Brasil e de outros países, o evento contará com mesas de debates e atividades culturais, permitindo também a participação das pessoas que irão prestigiar o evento.

O objetivo do Simpósio é promover discussões dos temas atuais envolvendo a condição da mulher na sociedade e de grupos marginalizados, como LGBTQI. O simpósio apesar de tratar de temas polêmicos, permite um esclarecimento maior para a sociedade de forma didática dessas temáticas.

O evento é aberto ao público e a inscrição que é gratuita está disponível até o dia 22 de maio pelo site sigesex.wordpress.com ou também pode ser realizada na hora do evento.