que espera por R$ 47 milhões Maior contingenciamento está nas verbas de investimento: só 40% do total previsto foi repassado

A quatro meses do fim do ano, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ainda não recebeu R$ 47,1 milhões dos recursos previstos no orçamento deste ano. Dos R$ 152,4 milhões de repasses da União, um montante de R$ 105,3 milhões foi enviado pelo governo federal até agora.

O maior contingenciamento está na área de investimentos. A UFMS recebeu apenas 40% do total de investimentos previsto para 2017. Dos R$ 13.541.884 anunciados no fim do ano passado, apenas R$ 5.416.753 foram liberados pelo Ministério da Educação. O reflexo dessa escassez de recursos é a falta de novas obras e ritmo lento nas que ainda estão em andamento. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) prevê cenário ainda pior, podendo as universidades federais ficarem sem recursos para manutenção no próximo mês.

Responder por um dos maiores orçamentos do Estado não impediu redução significativa no planejamento orçamentário da UFMS. De acordo com o Ministério da Educação, o total previsto neste ano é quase 40% menor do que foi empenhado no ano passado, quando os investimentos totalizaram R$ 21,6 milhões. Em 2015, o repasse foi menor, R$ 19,3 milhões, porém, ainda 30% maior do que o previsto para ser investido neste ano.

