Trânsito Acidente entre moto e bicicleta deixa uma pessoa morta na BR-163 Colisão aconteceu perto da entrada do assentamento Santa Luzia

Acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, terminou com a morte do motociclista Antônio Bezerra de Lima, de 56 anos. A vítima colidiu na traseira de uma bicicleta ocupada por Rogério de Jesus, 60, perto da entrada do assentamento Santa Luzia. Rogério ficou bastante ferido, mas conforme registro policial, não corria risco de morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, Antônio seguia no sentido de quem vem de Nova Alvorada do Sul para Campo Grande, quando por razões ainda desconhecidas, atingiu o ciclista e sofreu queda. Ele chegou a ser socorrido pela CCRMS Via e Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, existe a suspeita de que Rogério estivesse embriagado.