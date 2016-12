RODOU NA PISTA Honda Civic roda na pista durante chuva

e acidente deixa um morto na BR-163 Três homens que ocupavam o carro ainda não foram identificadas

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em acidente ocorrido na tarde de hoje, entre carro e carreta, no quilômetro 325, da BR-163, em Rio Brilhante.

De acordo com informações do jornalista Maikon Leal, que está no local do acidente, veículo Honda Civic rodou na pista e em seguida colidiu de frente com a carreta, que carregava um trator. Chovia no momento do acidente.

As três vítimas, homens, foram socorridas e dois encaminhados ao Hospital de Dourados. Um deles foi levado para unidade hospitalar de Rio Brilhante, porém, não sobreviveu aos ferimentos e morreu a caminho.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. Mais informações em instantes.