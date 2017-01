DESTRUIÇÃO Uma hora de chuva destrói ruas e causa inundações em cidade do Estado Conforme divulgação, choveu 120 milímetros e vários locais foram afetados

Chuva que deve ter durado cerca de uma hora, na tarde de ontem, destruiu pavimentações, causou inundações, alagamentos e deixou grande prejuízo no município de Ribas do Rio Pardo – distante 97 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com notícia da rádio 90,7 FM, forte chuva começou em torno das 15h e terminou por volta das 16h. Conforme escritório agropecuário da cidade que tem medidor pluviométrico, neste período, choveu 120 milímetros, quantidade que assustou moradores. "Moro aqui há 20 anos. Nunca tinha visto uma chuva com essa intensidade", comentou o empresário Sérgio Mardegan.

No bairro Parque Estoril, ruas ficaram esburacadas e intransitáveis. Da mesma forma aconteceu em locais da Vila Jabour. No final da Avenida Nelson Lyrio, sentido bairro São Sebastião, córrego transbordou transformando o lugar em "rio".

Ainda segundo a notícia, em pesqueiro que fica próximo do córrego, o transbordamento uniu-se com lagoas e peixes foram levados pela correnteza. A casa que existe no espaço ficou alagada.

Na Rua José dos Santos, a pavimentação sobre o córrego foi levada com a força da água. O local está com obras inacabadas há bastante tempo e precisou ser interditado.

APÓS A CHUVA PASSAR

Depois que a chuva passou, voluntários e equipe da Secretaria de Obras desempenharam trabalhos de recuperação em bairros mais atingidos.

Máquinas foram deslocadas para ajudar nos reparos. Moradores que vivem em locais de risco recusaram-se a deixar as casas e aguardaram a água abaixar, conforme informações apuradas pela rádio local.

Relatório dos estragos deve ser apresentado na manhã de hoje, pelo secretário municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente (Obras) e o vice-prefeito Luiz Carlos Dutra Júnior.