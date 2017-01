Rodovia Ultrapassagem indevida termina em

colisão e deixa quatro pessoas feridas Acidente envolvendo três veículos aconteceu ontem à noite, na BR-163

Quatro pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito envolvendo três veículos ontem à noite. Colisão aconteceu na BR-163, próximo ao Distrito de Prudêncio, entre as cidades de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Suspeita é de que acidente aconteceu durante ultrapassagem indevida.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas moram em Lucas do Rio Verde (MT) e, na ocasião. seguiam em veículo Ford Fiesta, sentido Rio Brilhante / Nova Alvorada.

Fiesta era conduzido por Felipe Adão Gabrielczyk, 28 anos, e ocupado por sua mãe Sabina Taskulsi Gabrielczyk, 59 anos, além do casal Nelson Sutil, 58, e Jurema de Oliveira Sutil, 53. Carro de passeio colidiu de frente com veículo Chrysler, que seguia em direção contrária e era conduzido por José Garcia Viana. Ele estava acompanhado da esposa Elaine Cintia Viana e nenhum dos dois ficou ferido.

Terceiro veículo, modelo Voyage, ocupado por casal e que seguia no mesmo sentido que o Chrysler, foi atingido na lateral após a colisão dos outros dois carros.

Jurema foi transportada de ambulância até o Distrito de Prudêncio Thomaz, enquanto Nelson, Sabina e Felipe foram socorridos por equipes da concessionária CCR-MS Vias e encaminhados para hospital em Rio Brilhante.

De acordo com o condutor do Voyage, veículo Chrysler teria tentado ultrapassar uma caminhonete e, durante a manobra, colidiu de frente com o Fiesta.