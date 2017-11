ACABANDO Último plantão do Refis municipal será neste sábado na Central do IPTU Administração municipal já arrecadou R$ 29,4 milhões

O último plantão de fim de semana do Programa de Refinanciamento de Dívidas (Refis) da Prefeitura de Campo Grande será realizado neste sábado (25), das 8h às 16h. Os contribuintes têm até o dia 30 de novembro para aderir a 2ª etapa de descontos.

Nesta etapa do programa, a prefeitura oferece desconto de 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Durante o Refis, a administração municipal já arrecadou R$ 29,4 milhões. Na primeira fase, realizada em outubro e que ofertou descontos de até 95% em juros e correção para quem quitasse seus débitos à vista, foram arrecadados R$ 27,102 milhões, com a renegociação de dívidas de 25,2 mil contribuintes que procuraram a Central de Atendimento ao Cidadão.

Deste total, pouco mais de R$ 10 milhões foram arrecadados no último dia do desconto – mais de 2,9 mil pessoas foram atendidas no último dia de outubro.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.



A Central do IPTU registrou 10,4 mil atendimentos. Nesta última semana o número de pessoas que procuram o local aumentou para uma média de 800 atendimentos por dia.