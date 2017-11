Educação Pública Último dia para inscrição no processo seletivo 2018 do IFMS No total serão oferecidas 1.390 vagas em 10 municípios do Estado

Os interessados em participar do processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) tem até a data de hoje (6) para realizar o pagamento da taxa de inscrição, referente ao ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio da instituição.

Para realizar o pagamento é necessário entrar no link da Central de Seleção do IFMS e confirmar a inscrição. Na sequência será gerada uma Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor de R$ 20, que deve ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil.

Os candidatos que não conseguiram gratuidade (isenção) do valor também precisam efetuar o pagamento.

O IFMS oferece 1.390 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áres de Agricultura, Pecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia. Cabe destacar que metade das vagas é reservada para estudantes oriundos de escola pública.

Além disso, há cotas para os jovens que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas e a pessoas com deficiência.

PRÓXIMAS ETAPAS

No dia 9 de novembro (quinta-feira), a instituição deve divulgar a relação preliminar das inscrições homologadas, com prazo de correção dos dados ou recursos nos dias 10 e 11. A divulgação da relação final das inscrições e locais de provas está previsto para o dia 14 de novembro.

Os exames estão marcados para o dia 19 de novembro, no local escolhido pelos candidatos entre os 10 municípios no qual a instituição está presente: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O caderno de provas contêm 50 questões de multipla escolha sendo: 20 de Lingua Portuguesa, 20 de Matemática e 10 de Conhecimentos Gerais. Detalhes do conteúdo abordado podem ser verificados no site. O gabarito do processo seletivo será divulgado no dia 20 de novembro e no dia 12 de novembro deve ser publicada a primeira chamada para matrícula.