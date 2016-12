TEMPO Último dia do ano promete chuva

e alta temperatura para o Estado Termômetros ficam entre 22º C e 35º C neste 31 de dezembro

Último dia do ano começa com chuva em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, com temperatura mínima de 20º em determinadas regiões.

Apesar do tempo fresco matutino, termômetros sobem durante o dia, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Capital, chuva fina começou logo pela manhã e durante a tarde, pode haver tempestades isoladas, assim como o mesmo período de ontem (30). Clima pode chegar à 30º C.

Para as regiões de Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, pode haver chuva e temperatura fica entre 22º C e 35º C.