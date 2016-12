Meteorologia Último dia do ano deve ser quente e chuvoso em Mato Grosso do Sul Na hora da virada, previsão é céu parcialmente nublado com pouca chance de chuva

30 DEZ 2016 Por GLAUCEA VACCARI 14h:50

Nuvens pesadas anunciaram chuvas que caem na Capital - Bruno Henrique / Correio do Estado Reveillón deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul. Entre hoje e amanhã, previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas isoladas. Na hora da virada, previsão é de céu nublado,com poucas possibilidades de chuva. Na tarde de hoje, tempo fechou em Campo Grande e céu ficou escuro, com nuvens pesadas em algumas regiões, anunciando as pancadas de chuva que caem na Capital. Até o momento não foram registrados estragos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), último dia do ano deve amanhecer nublado, mas calor e umidade provocam pancadas de chuva, especialmente entre o meio da tarde e início da noite. Dia 1º de janeiro de 2017 amanhecerá mais ensolarado e calor predomina, mas à tarde as pancadas de chuva voltam a cair. Chuvas fortes estão previstas para segunda-feira (2), especialmente no norte e leste do Estado. Nas demais regiões, pancadas de chuva devem ser típicas de verão. Campo Grande deve ter o sábado e domingo de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas oscilam entre 22°C e 30°C amanhã e entre 21°C e 31°C no domingo. Na fronteira, Paranhos e Coronel Sapucaia devem ter calor de 35°C, com mínima de 21°C. Sol aparece entre nuvens e deve chover durante a tarde em ambos os municípios. Costa Rica, na região norte, mínima prevista é de 23°C e máxima de 33°C, oscilando períodos de sol e chuva.

Leia Também