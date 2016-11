Meteorologia Último dia de novembro deve ter chuvas fortes, com ventos de 60km/h e granizo Inmet divulgou aviso alertando para o risco de tempestades amanhã

Novembro deve terminar com chuvas fortes em Mato Grosso do Sul. Para amanhã, Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta meteorológico de perigo potencial de tempestades, com ventos de até 60km/h, chuvas intensas, trovoadas e granizo.

Conforme o órgão, durante a tarde as temperaturas diminuem levemente, com mínima prevista de de 19°C. No primeiro dia de dezembro, termômetros registram nova queda e pode fazer 16°C.

Durante o restante da semana, chuvas devem mais fracas e isoladas. Temperaturas voltam a subir na sexta-feira (25) e devem ficar acima de 30°C em todo o Estado.

Em Campo Grande, temperaturas oscilam entre 22°C e 28°C amanhã e 28°C e 18°C ma quinta. Há previsão de pancadas de chuvas durante toda a semana.

No norte, em Costa Rica, onde prefeitura decretou situação de emergência por conta dos estragos causados pela chuva, há previsão de mais precipitações até sábado. Termômetros ficam entre 23°C e 28°C.

Já no sul, Vicentina deve ter dia com céu parcialmente nublado e sol aparecendo entre nuvens. Pode chover durante a noite. Mínima prevista é de 20°c com máxima de 26°C.