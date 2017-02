Tempo Último dia de folia será de calor,

mas pode chover em MS Previsão é de calor intenso em Corumbá

Esta terça-feira (28), último dia de folia de Carnaval para muita gente, terá calor intenso em todo o Mato Grosso do Sul, mas a possibilidade de chuva, apesar de pequena em algumas cidades, existe.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Campo Grande os termômetros devem atingir 30°C, principalmente à tarde. No período da manhã o sol deve predominar no céu da cidade.

Em Corumbá, onde a folia de Carnaval é tradicional, o calor será ainda mais intenso, chegando aos 33°C. O sol deve aparecer entre nuvens e pode chover com trovoadas a qualquer hora do dia.