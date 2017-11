Vestibular 2018 UFMS define percentual de vagas para seleção em 2018 Vestibular não isentará candidatos de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Foi divulgado nesta sexta-feira (10), o resultado do percentual de vagas destinadas para cada processo seletivo realizado em 2018, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

A decisão aconteceu após avaliação e aprovação dos conselhos universitário e de graduação e ficou definido que 30% das vagas serão destinadas ao processo seletivo vestibular e 70% acontecerão via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O pró-reitor de gradução da UFMS, Ruy Alberto Corrêa Filho ressaltou que mesmo com o vestibular a universidade continuará utilizando as notas do ENEM em todos os processos, com a diferença que no processo seletivo, o peso da avaliação nacional será diferenciada.

“Após o resultado, será feita uma média entre a nota do vestibular, que vai representar 80% e a nota do ENEM, que será de 20%. A nota da redação será a mesma do ENEM”, explicou o docente.

A primeira prova do vestibular será aplicada no dia 21 de janeiro, com 60 questões objetivas, sendo 15 questões de cada uma das áreas. A UFMS possui 113 cursos de graduação, distribuídos em nove campus, totalizando cerca de 20 mil acadêmicos.