para quem fez enem UEMS vai ofertar mais de

2,3 mil vagas por meio do Sisu Resultado final do Enem será divulgado no dia 19

As vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ofertadas na Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMS) neste ano serão de mais de 2,3 mil. A instituição tem 57 cursos em 15 câmpus no Estado. As inscrições só devem acontecer entre os dias 23 a 27 de janeiro, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A UEMS tem 27 cursos de licenciatura, 28 de bacharelado e dois tecnológicos. Os câmpus ficam em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Haverá ainda a reserva de 20% das vagas dos cursos de graduação para negros ou pardos e 10% para indígenas. "A UEMS é a única universidade brasileira a reservar este quantitativo em todos os cursos de graduação para indígenas", informou nota. No total, a universidade informou que ofertará 2.348 vagas.

O Sisu é válido para quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016 e não zerou na prova de redação. As notas das provas serão divulgadas na quinta-feira (19).

De acordo com o desempenho e a nota do aluno no exame, são direcionadas as vagas disponíveis e em quais instituições ele ficou classificado. O estudante pode se inscrever em até duas opções de vagas. Cada curso tem uma nota de corte.