TENTATIVA DE HOMICÍDIO Turista dá tiros em bar, acerta pé

de um cliente e sapato de outro Vítima foi levada para hospital por pessoas que presenciaram o crime

Turista que visitava a cidade de Aquidauana, de 31 anos, fez vários disparos de arma de fogo em bar, feriu um dos clientes e acertou o sapato de outro. O episódio aconteceu ontem.

De acordo com Boletim de Ocorrência, policiais militares foram chamados no estabelecimento e informados de que homem havia fugido depois de fazer vários disparos que atingiram uma pessoa no pé e outra no sapato.

Diante de denúncias, o turista foi encontrado em hotel onde estava hospedado, com revólver de calibre 38 na cintura. Para policiais ele relatou que bebia no bar quando desconhecido passou a provocá-lo. Por isso, atirou e saiu do local sem perceber se alguém havia sido baleado.

Segundo militares, foram disparados seis tiros. Homem, de 43 anos, teve um sapato atingido. Outro homem, de 40 anos, sofreu ferimento no pé esquerdo e foi levado por voluntários para hospital.

O turista foi preso e indiciado por tentativa de assassinato. No registro policial, não há a informação do estado e cidade onde o autor mora.