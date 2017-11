Crime na fronteira Trio executou homem durante partilha de produtos roubados Vítima foi encontrada carbonizada na manhã de segunda-feira passada

A Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai prendeu durante operação entre ontem e hoje, três pessoas envolvidas na execução de Arcenio Daniel Ferreira Garcia, de 27 anos, ocorrida na madrugada de segunda-feira (30), em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.



Derlis Centurion, 29, Norma Beatriz Alvarez, 37 e Eugênio Antônio Galeano Ramirez, 40, torturaram, assassinaram e carbonizaram a vítima durante desacerto da partilha de roubo. De acordo com o site Porã News, os autores têm diversas passagens pela polícia.



Conforme apurado, eles cometeram o crime enquanto repartiam produtos roubados em assalto na região. A vítima teria se desentendido com os autores a respeito da quantia que merecia receber. Arcenio foi encontrado morto, parcialmente queimado, com as mãos e pés amarrados, perto da rodoviária de Pedro Juan Caballero.