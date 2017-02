Três presos serram grades durante banho de sol e fogem de delegacia

Felpuda

O agito político está muito grande para se comemorar os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Seria necessidade de enaltecer a entrada do Estado na fase do “enta”? Como disse experiente político: “Dessa turma, o mais bobinho dá corda em relógio de pulso usando luva de boxe”. E, completando, lembrou que 2017 é ano pré-eleitoral. Assim sendo... Ester Figueiredo