MS-356 Mulher perde controle do veículo,

colide em árvore e três ficam feridos Vítimas foram encaminhadas até hospital em Vicentina

Condutora de 61 anos e outras duas pessoas, de 79 e 58, ficaram feridas após colisão em ávore, na tarde de ontem (21), na rodovia MS-376, em Vicentina. Vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas até o hospital.

De acordo com informações do Vicentina Online, a condutora do veículo Siena seguia sentido Glória de Dourados, quando perdeu o controle da direção, carro saiu da pista e acabou colidindo em árvore.

Vítimas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros. Elas tiveram ferimentos no pescoço e reclamavam de dores no tórax e joelhos. Todos foram levados até o Hospital Maria dos Santos Bastos.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito.