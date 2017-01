MONITORAMENTO Sem manutenção, câmeras não funcionam

e prejudicam investigações policiais Prefeitura não renovou contrato com prestadora de serviço

Depois de um ano e meio em que foram instaladas 35 câmeras de segurança em diversos pontos de Três Lagoas, boa parte apresenta defeito e o trabalho da Polícia Militar é prejudicado.

De acordo com o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, 13 dispositivos não funcionam mais pela falta de manutenção. Isso porque o contrato de renovação com a empresa que presta esse tipo de serviço não foi efetivado. Esse procedimento é feito via prefeitura.

A PM informou ainda que as câmeras são de grande valia para a identificação de crimes e a falta de algumas delas prejudica o trabalho dos policiais, já que eles não conseguem mais acompanhar o que acontece em determinadas regiões.

O caso foi passado para o novo prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e durante reunião realizada nesta quinta-feira com o comandante da PM, tenente-coronel, James Magno de Morais, ele se comprometeu em checar os procedimentos de renovação de contrato com a terceirizada.

As câmeras de segurança foram instaladas no município em junho de 2015 com investimento de R$ 1,2 milhão, proveniente de ações mitigatórias da UFN-III.