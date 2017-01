DETIDO Rapaz preso recebeu R$ 1 mil

para levar carro roubado Apreensão do veículo aconteceu na BR-262, em Três Lagoas

Condutor de 21 anos, de veículo Peugeot/207 Passion com placas de São José do Rio Preto (SP), foi preso ontem, em flagrante, acusado de interceptação. A abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ocorreu no quilômetro 23, da BR-262, em Três Lagoas.

Conforme a PRF, diante do fato de o veículo apresentar características de dublê, após verificação foi constatado que a placa do carro era clonada, sendo a original de Birigui (SP) com registro de roubo no dia 28 de agosto do ano passado.

Para a polícia o rapaz contou que esteve em Araçatuba (SP) no dia anterior e que recebeu R$ 1mil para buscar o veículo naquela cidade e levá-lo até Campo Grande.



Ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. O motorista foi preso em flagrante por receptação e a pena para este tipo de crime varia de um a quatro anos de reclusão. O automóvel, avaliado em R$21.022 será periciado e devolvido ao proprietário.