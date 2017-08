Hoje de manhã Rapaz morre atropelado por

caminhão carregado com celulose Jovem morreu no local e motorista ficou abalado

Lucas dos Santos Teixeira, de 28 anos, morreu hoje de manhã, depois de ser atropelado por caminhão carregado de celulose. Acidente de trânsito aconteceu por volta de 8h30, na Rua Alfa, Bairro Jupiá, na cidade de Três Lagoas.

De acordo com o site JPNews, testemunhas contaram para a polícia que Lucas estava escondido atrás de um poste e, quando percebeu que o caminhão se aproximava, se jogou para baixo do veículo. Ele morreu no local.

Motorista do veículo, de 34 anos, ficou abalado em razão do acidente. Caso será apurado por investigadores da Polícia Civil.