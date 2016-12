Polícia investiga Rapaz é encontrado morto ao lado de moto com cortes no pescoço e braço Polícia investiga o caso para encontrar suspeitos e motivações do crime

4 DEZ 2016 Por GLAUCEA VACCARI 18h:11

Vítima estava sentada com cabeça apoiada em Biz - Minuto MS Lucas Nobre Oliveira, de 21 anos, foi encontrado morto com corte no pescoço e braço, na manhã de hoje, em um trieiro, no Jardim Jacarandá em Três Lagoas. De acordo com o site Minuto MS, corpo da vítima estava ao lado de uma motocicleta Biz, sentado e com a cabeça encostada no veículo, e foi encontrada por pessoas que passavam pelo local. Equipe da perícia da Polícia Civil foi ao local e constatou que ferimentos foram provocados por objeto cortante. Nenhum suspeito foi identificado e não há informações sobre as motivações do crime, que será investigado.

