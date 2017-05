Ciúme Rapaz é assassinado com 15 facadas desferidas pelo ex de sua namorada Vítima foi atingida no tórax, braços e pescoço

20 MAI 2017 Por Natália Yahn 09h:54

O assassinato de Tiago Barbosa da Silva, 24 anos, na noite de ontem (19), no Jardim Glória, em Três Lagoas a 325 quilômetros de Campo Grande, pode ter sido motivado por ciúmes. A Polícia Militar da cidade, que atendeu o caso, informou que Tiago e a namorada - que não teve o nome divulgado - chegaram na casa dela onde o ex-namorado da jovem, Ruslan Ivis Antunes, já os aguardava. Os dois homens começaram a brigar. A mulher, que estava com a filha de seis anos deixou o local para pedir socorro na casa de familiares que são vizinhos dela. Antunes estava armado com uma faca e acabou atingindo Tiago no tórax, braços e pescoço. Ele morreu no local. Antunes fugiu em uma moto Titan azul. A perícia esteve no local e o caso está sob responsabilidade do delegado da Polícia Civil, Thiago Passos. A Polícia Militar informou que ainda realiza diligências para localizar o suspeito, que ainda não foi preso. A faca usada no crime foi encontrada a poucos metros do local onde a vítima estava. O corpo de Tiago Barbosa foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para o exame necroscópico. A polícia informou que ele foi atingido por aproximadamente 15 facadas.

Leia Também