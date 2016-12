Três Lagoas Protetores dos animais criticam cavalgada por maus-tratos a cavalos Cavalo deitou em lagoa devido ao cansaço depois de evento

Participante da tradicional Cavalgada, realizada em Três Lagoas, foi alvo de críticas na página do Facebook das Protetoras dos Animais.

Charlene Santana Bortoleto, uma das integrantes postou uma foto em que aparece um cavalo deitado, literalmente, na Lagoa Maior, principal ponto turístico do município, no último sábado (3) dia do evento.

Ela destaca que o proprietário do animal, que estava alcoolizado, o levou para beber água na Lagoa, e, devido ao cansaço extremo do cavalo, ele se deitou e não queria mais levantar. “É isso o que acontece com esses animais, em eventos como esses”, desabafou.

A defensora disse que chegou até o local após receber denúncia, por meio do Facebook, e ao chegar à Lagoa presenciou o dono do animal tentando retirá-lo “a força”, já que o mesmo não levantava. O rapaz o deixou no local e foi preciso ajuda de terceiros para retirá-lo da Lagoa.

Na opinião da defensora, eventos como esses maltratam os animais, pelo fato de eles andarem por quilômetros no sol e com o dono montado. “Precisa ter mais fiscalização nesses eventos. Esse rapaz nem multado foi e no ano que vem o evento acontecerá novamente”, completou.