TRÊS LAGOAS Presos cavam buraco e cinco são impedidos de fugir de presídio de Três Lagoas Na sexta-feira, três detentos fugiram da unidade penal

Cinco detentos tentaram fugir da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas na madrugada de hoje. A tentativa foi identificada por agentes da unidade através das câmeras de segurança.

De acordo com o diretor presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) Ailton Stropa, os buracos foram identificados na manhã de hoje, antes do horário de visita, às 9h.

Na sexta-feira, 13, três presos conseguiram fugir da unidade, segundo o presidente da Agepen, os cinco detentos de hoje tentavam seguir o mesmo caminho. “os que fugiram na sexta-feira conseguiram burlar a fiscalização, mas os de hoje não, foram identificados pelo nosso pessoal a tempo de impedir a fuga”, enfatizou.

Ao perceber a movimentação, agentes e Policias Militares se uniram para reforçar a segurança. Apesar do ocorrido os horários de visita foram mantidos. “Está tudo sob controle”, afirma Stropa.