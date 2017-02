INVESTIGAÇÃO Preso acusado de envolvimento em morte de menina de 2 anos em Campo Grande Gabriel Henrique Amorim foi preso hoje à tarde, em Três Lagoas

Gabriel Henrique Amorim, 24 anos, mais conhecido como “Gardenal”, foi preso pelo Serviços de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas, por volta das 17h desta terça-feira (31).

Em nota, o SIG informou que realizava investigações de rotina no bairro Santa Júlia, quando notou que havia quatro pessoas sentadas em uma mata da região. Os policiais foram até elas e identificaram quatro vasos de maconha. Todos foram encaminhados à Delegacia de Investigações Gerais.

Em busca no sistema policial, constatou-se que Gabriel, que estava entre as pessoas na mata, era foragido da Justiça por envolvimento na morte de uma menina de apenas dois anos em Campo Grande, no ano de 2014.

Na época, a criança estava no colo da mãe, no bairro São Jorge, quando houve troca de tiros entre gangues; Gabriel pertencia a uma delas. A menina foi atingida por um tiro perdido e morreu na hora.

Gabriel foi preso e permanece na Cadeia Pública do município à disposição da Justiça.