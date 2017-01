DIFERENTE Prefeito eleito em Três Lagoas tomou posse nos primeiros minutos do ano Ângelo Guerreiro, vice e vereadores também foram empossados

Solenidade de posse do prefeito eleito em Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), do vice-prefeito Paulo Salomão (PSDB) e dos 17 vereadores eleitos para o quadriênio 2017/2020 aconteceu nos primeiros minutos do ano.

A sessão teve início às 0h30min e foi presidida pelo vereador mais velho, Gilmar Garcia Tosta (PSD), que deu posse a cada vereador e aos representantes do Executivo Municipal. Participaram, além dos vereadores e seus familiares, a primeira-dama, Leide Daiane, a prefeita Marcia Moura (PMDB) e demais autoridades municipais.

Tomaram posse: André Bittencourt (PSDB); Antônio Rialino (PTdoB); Apóstolo Ivanildo (PSB); Cascão (PDT); Cristina (Solidariedade); Davis Martinelli (PROS); Gilmar Garcia Tosta (PSB); Jorginho do Gás (PSDB); Luiz Akira (PSDB); Marcus Bazé (DEM); Marisa Rocha (PSB); Professor Flodoaldo (Solidariedade); Renée Venâncio (PSB); Sargento Rodrigues (PSC); Silverado (PSDB); Sirlene (PSDB); e Tonhão (PMDB).

Como um dos primeiros atos públicos, o prefeito, vice-prefeito e secretários farão o plantio de uma muda de Jatobá, na próxima segunda-feira (2). Ainda durante a Sessão, tomaram posse os secretários municipais, já definidos por Guerreiro. Somente a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, que não tiveram o titular definido.

Após a Sessão de Posse, ocorreu a escolha da nova Mesa Diretora, da Câmara, para o biênio 2017-2019.