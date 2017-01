SETE ANOS DEPOIS Polícia prende responsável por matar

jovem por engano em Três Lagoas Alvo seria empresário que devia alta quantia ao suspeito do crime

Após sete anos de investigação, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas prenderam, na tarde desta quarta-feira (4), José Thadeu Moreira Filho, 36 anos. Ele é suspeito de ser o mandante do crime que resultou na morte por engano de Conrado Buratto dos Santos Medeiros, 19 anos, em agosto de 2009.

Conrado foi morto com seis tiros ao sair de uma partida de futebol em um sítio localizado às margens da BR-158. Na época, o crime ganhou grande repercussão, já que o jovem era de família tradicional e muito conhecido no município.

Conforme Thiago Passos, delegado responsável pelo caso, o jovem foi morto por engano; ele estava com um carro do mesmo modelo e cor da pessoa que seria morta e estava no mesmo local que o jovem. O alvo seria um empresário credor de uma alta quantia do suspeito.

O delegado explicou que, no dia do crime, o suspeito de ser o mandante esteve no mesmo sítio que o Conrado estava, porém, foi embora antes de a partida de futebol ser encerrada. O suspeito nega qualquer participação no crime.

A Polícia Civil acredita que ele foi até o local para verificar se a vitima, no caso o empresário, estava no jogo e com qual veículo ele estava para passar as informações para o pistoleiro que estava esperando na rodovia.

O delegado explica que, um mês antes do assassinato, o empresário, que seria o alvo do suspeito, foi atraído por ele até uma rodovia, no período da noite. Ele disse que o seu carro havia quebrado e precisava de ajuda e no local aproveitaria para entregar alguns cheques que garantiriam o pagamento da vítima. Contudo, o empresário foi até o local acompanhando e notou quando alguém saiu correndo ao perceber que ele não estava sozinho.

Foi decretada a prisão preventiva de Filho, de 30 dias, podendo ser prorrogado para mais 30. Agora, a polícia busca pelo pistoleiro.