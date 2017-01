TRÊS LAGOAS Polícia identifica um dos suspeitos de espancar e roubar jovem por ser gay No domingo, houve manifestação contra homofobia no município

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Três Lagoas identificaram um dos suspeitos de roubar e espancar o jovem Caio Lopes pelo fato de ser gay. Agora, a polícia busca encontrar o criminoso e para isso já intensificou as diligencias pela cidade.

De acordo com o SIG, inicialmente o caso foi registrado com roubo, contudo, será alterado para tentativa de latrocínio.

Caio foi roubado e agredido por dois homens na madrugada do dia 9 de janeiro, em frente à Praça Senador Ramez Tebet, no Centro. Contudo, apesar de o caso ter sido registrado na polícia há uma semana, ele ganhou força na última sexta-feira (13) quando uma foto da vítima foi postada na página do Facebook da ATGLT, em que ela aparecia com muitos ferimentos pelo rosto; os olhos nem abriram, pois estavam muito inchados e uma faixa envolvia a cabeça.

No último domingo, integrantes da Associação Três-lagoense de Gays, Lésbicas e Travestis (ATGLT) se reuniram na Lagoa Maior em ato contra a homofobia. Cerca de 70 pessoas compareceram ao local e levantaram a bandeira colorida em prol do combate à crimes relacionados ou motivados pela opção sexual.