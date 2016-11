Investigação Pistoleiro encapuzado executa

homem com tiros na cabeça e no peito Vítima estava em bar quando foi assassinada

Airton Costa, de 38 anos, foi executado a tiros na cabeça, no peito e na lombar por pistoleiro que chegou em bar encapuzado e usando luvas. Homicídio aconteceu por volta das 23h20 de ontem, na Rua Fotógrafo, Bairro Jardim das Violetas, em Três Lagoas.

Testemunhas relataram para a polícia que Airton estava sentado em uma mureta do bar, de costas para a rua, quando foi surpreendido por assassino que chegou no local a pé, usando luvas pretas e touca do tipo balaclava.

Com revólver calibre .38 em mãos, autor do crime desferiu um tiro contra o peito da vítima. Airton caiu no chão, ocasião em que o pistoleiro se aproximou e efetuou mais três disparos, sendo dois na lombar e outro na cabeça da vítima. Em seguida, o autor fugiu.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Airton não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser socorrido.