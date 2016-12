FÁBRICA DE FERTILIZANTES Petrobras destina apenas R$ 4,6 milhões para obra de indústria em Três Lagoas Valor representa apenas 1% do total

A Petrobras só assegurou R$ 4,616 milhões para retomada das obras da fábrica de fertilizantes nitrogenados (UFN III), de Três Lagoas, paralisadas desde novembro de 2014, mesmo elevando em R$ 460 milhões os investimentos da estatal para este ano. O valor representa apenas 1% do total.

Estes investimentos foram assegurados no PLN 32/2016, que foi um dos 31 projetos de créditos orçamentários aprovados pelo Congresso Nacional na última quinta-feira, para reforçar os recursos ou criar dotação destinada às áreas de Energia, Transporte, comércio e serviços e defesa nacional. Este projeto garante no total investimentos R$ 845,5 milhões, sendo que R$ 832,4 milhões para o setor energético, atendendo 30 empresas estatais.

Deste total, a Petrobras e empresas associadas vão ficar com R$ 460 milhões, porém a destinação para duas unidades que vão fabricar fertilizantes nitrogenados e amônia – uma em Sergipe e outra é a de Três Lagoas, vão ficar com apenas R$ 13,074 milhões do total. São R$ 4,616 milhões para a fábrica sul-mato-grossense e R$ 8,458 milhões para a unidade no Estado Nordestino, conforme o anexo 1 do Programa de Trabalho do PLN 32/2016, referente aos investimentos da Petrobras ainda para este ano. O projeto abre um crédito especial.

