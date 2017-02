AMOR MATERNO Para proteger filhotes, capivara mata

Pit Bull na Lagoa Maior, em Três Lagoas Capivara arrastou o cão para a lagoa e o matou

Uma capivara matou um cachorro da raça Pit Bull para proteger seus filhotes, em Três Lagoas. O caso foi divulgado na tarde desta quarta-feira (8) pela integrante do Grupo Protetora dos Animais, Charlene Santana Bortoleto.

De acordo com a protetora, uma carcaça do cachorro foi encontrada na Lagoa. Ela conseguiu chegar até a dona do animal que confirmou que ele foi morto por uma capivara. “Ela disse que ele pulou o muro e foi em direção da capivara, que estava com os seus filhotes. Para defender a cria, a capivara arrastou o cão para a lagoa e o matou”, escreveu em um post na sua rede social.

Charlene aproveitou para chamar a atenção do Ministério Público. Na sua opinião, deveriam construir uma cerca em volta da Lagoa Maior para proteger os animais silvestres que habitam no local, assim como a população e animais domésticos que passeiam na circular da Lagoa.

O número de animais que vivem na Lagoa aumenta a cada dia. Existem de várias espécies, desde jacarés, a patos, cobras, capivaras e outros tipos de aves.

Há dois meses, uma ninhada de jacaré, com cerca de 70 ovos, foi localizada. Para evitar possíveis transtornos, a ninhada foi levada para uma reserva, localizada em Ilha Solteira, interior de São Paulo, cidade 70 quilômetros distante de Três Lagoas.