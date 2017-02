MEDIDA CONTRA CRISE Para cortar gastos, prefeitura demite

mais de 230 funcionários em 40 dias Prefeito não descarta novas demissões para os próximos dias

Nova gestão que assumiu a prefeitura municipal de Três Lagoas em 1º de janeiro deste ano demitiu 237 funcionários. O corte em massa teve como objetivo "reduzir os custos com a folha de pagamento do município", conforme anunciou o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), na primeira sessão ordinária de 2017.

De acordo com notícia do site Expressão MS, até dezembro, a administração municipal contava com 4.037 servidores e hoje, cerca de 40 dias após o início da gestão do prefeito tucano, o número foi reduzido para aproximadamente 3.800 servidores, representando corte de 237 funcionários.

O prefeito não descarta 'enxugamento' ainda maior. "Só na educação, por exemplo, temos 2.032 servidores. Mas temos defasagens em outros setores, como no DOS (Departamento de Obras e Serviços) e na Saúde. Temos que equilibrar a folha de pagamento e eu já solicitei aos secretários que organizem isso o quanto antes", afirmou Ângelo Guerreiro.